苗栗區農業改良場於公館地區調查發現，水稻褐飛蝨已陸續發生田間危害，苗栗三義、公館等鄉鎮都有傳出災情，苗栗縣府農業處籲請農友應及早防治因應，以免稻作受損。

農業處指出，水稻飛蝨每年在5到8月間可隨氣流遷入，第二期稻作乳熟期至糊熟期間危害最烈，成蟲及若蟲群集於稻叢基部吸食稻株養液，被害株基部常可見污濁分泌物或由分泌物引起之煤煙病。

危害中度時可導致稻株黃化，影響稔實率；嚴重發生時稻株全面枯萎，稱之為「蝨燒」。本蟲除直接危害外，並可媒介草狀矮化病及皺縮矮化病。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，近期已有發現部分水稻田區飛蝨類密度高，籲請農友們近期需加強稻作的巡視，若發現上述徵狀，農友可參考防檢署農藥資訊服務網（https://pesticide.aphia.gov.tw/information/Query/Bug）推薦藥劑進行防治，施藥時務必遵守藥劑推薦稀釋倍數及安全採收期，以免農藥殘留過量，以維護本縣水稻產質及食品安全。