兆豐銀卡友注意！明年分期享零利率 不再有回饋 15:302023/11/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐銀示意圖(圖／兆豐銀提供、吳靜君傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卡友權益將限縮！兆豐銀宣布，明年1月10日起，分期零利率，就不再享有紅利回饋。 隨著銀行營運成本逐漸升高，明年起許多銀行陸續限縮卡友權益的回饋，包括累積點數的門檻提高、現金回饋消費範圍限縮、取消分期零利率的現金回饋等。 王道銀推全新彩虹認同卡2.0 最多享千元以上獨家好禮 迎戰雙11！刷momo卡最高14％回饋 領券再享最多45折 瞄準旅日掃貨 街口聯手台新街利存祭8％回饋 #卡友 #回饋 #限縮 #兆豐銀 #權益 也許您會感興趣 推薦閱讀 momo富邦媒《雙11超狂購物節》11／1開跑 首小時業績突破雙倍成長 07:352023/11/02 財經 華南銀行深耕數位金融 全新行銷活動上線 22:332023/10/23 財經 中信卡防詐出招 897萬卡友權益六大變動 19:232023/10/30 財經 網購雙11刷星展最高享22％回饋！ 滿額再享萬元刷卡金 抽百萬南極旅 08:002023/11/07 生活 品觀點｜信用卡遭盜刷可分期0利率還款！兆豐最高提供30期減壓 13:412023/10/23 生活 不怕出國潮 SOGO周年慶免出國享匯差 全台7店目標120億元 18:372023/10/25 生活 《金融》雙11來了 銀行掀刷卡回饋行銷戰 11:082023/11/02 財經 《興櫃股》歐付寶電子支付台灣TWQR上線 祭回饋搶市 16:492023/11/01 財經 好羨慕！ 兆豐金控開公股金融第一槍 含晉級加薪超過8％ 20:042023/10/24 財經 台新銀也跟進「清卡」 2年未動卡將停用 19:442023/10/30 財經 《鋼鐵股》復甦在望！中鋼史上第四次執行庫藏股 14:282023/11/03 財經 同志議題不只同婚！ 同遊籲執政黨重視「這些權益」 13:292023/10/28 生活 MLB》先發投手越投越短 大聯盟總裁考慮再限縮登錄名額 14:572023/10/28 體育 《航運股》虎航超殺優惠ITF搶灘 明年主攻日客 14:282023/11/03 財經 多家銀行啟動清理信用卡 業界人士曝主因 03:412023/10/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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