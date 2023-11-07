卡友權益將限縮！兆豐銀宣布，明年1月10日起，分期零利率，就不再享有紅利回饋。

隨著銀行營運成本逐漸升高，明年起許多銀行陸續限縮卡友權益的回饋，包括累積點數的門檻提高、現金回饋消費範圍限縮、取消分期零利率的現金回饋等。