卡友權益將限縮！兆豐銀宣布，明年1月10日起，分期零利率，就不再享有紅利回饋。

隨著銀行營運成本逐漸升高，明年起許多銀行陸續限縮卡友權益的回饋，包括累積點數的門檻提高、現金回饋消費範圍限縮、取消分期零利率的現金回饋等。

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