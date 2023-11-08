近來校園風行「蘿蔔刀」才引發家長憂心有殺傷力，台南市議員周麗津今天（8日）質詢表示，抖音最近又有一款爆紅「鼻吸能量棒」也已侵入台灣校園，標榜「吸了可以防睏、避免打嗑睡、考試精神滿滿」；市長黃偉哲表示，嚴格說來，這比蘿蔔刀對孩子的危害更大，「吸食動作像吸毒」，將針對實體通路全面稽查，網路販售則報請衛福部下架，不下架就開罰。

周麗津今天上午在議會總質詢出示「鼻吸能量棒」照片，她說，這種薄荷鼻吸器用吸的，號稱可以提神，這到底是不是藥品？是否受到藥事法規範，要求市府應加強稽查。

黃偉哲表示，這東西內容物不明，雖然內容物說是薄菏，但誰曉得是否真的是薄荷，加上鼻吸器裝置看起來並不是很好，如果不小心會弄傷鼻子、流血，嚴格來說比蘿蔔刀更不好，而且吸的動作看起來像吸毒一樣。他說，將請衛生局、教育局加強稽查，確認能量棒是否含有危害健康的物質，也會通報衛福部下架網路上不符合醫藥標準的廣告資訊，同時也會請衛生局、教育局加強宣導，也希望家長一起注意。

衛生局長蘇世斌表示，將會展開稽查，了解是否合法；教育局長鄭新輝也說，根據專家說法，有長期吸用樟腦或薄荷可能會傷害神經系統，並不值得鼓勵，呼籲家長一起注意。