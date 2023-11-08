台南首府大學於今年7月底停辦，退場後的土地利用由台南市政府主導，備受各界關注。台南市議員陳秋宏於7日市政總質詢上問及此議題，台南市長黃偉哲首度鬆口，未來將規劃為台南市政府戰爭備援中心，提供市府於戰爭或緊急狀態時期入駐使用。

近年少子化現象嚴重衝擊大學校園的招生狀況，台南首府大學正式於今年7月底退場。校園退場後，土地如何妥善利用的議題備受各界關注。台南市議員陳秋宏於7日市政總質詢上問及台首大最新的規畫狀況，台南市長黃偉哲回應，市府應中央要求預計在台首大校園設立戰爭備援中心。當前台南市政府已具備新營、永華兩處市政中心，未來應戰爭或緊急狀態需要第三備援中心可由台首大校地支援，以維持市府辦公及行政機能。

台南市議員陳秋宏質詢台首大校舍轉型最新進度。（圖片來源：台南市議會提供）

台南市長黃偉哲強調，經立法委員郭國文協調後，台南市政府已於今年7月提前入駐接管，台南市政府財稅局表示，台首大預計規畫成為「大曾文願景園區」。訴求為設立具有市民運動中心、親子遊憩、社福社教、藝文典藏、辦公廳舍等五大功能的複合式園區。台南市財稅局表示，初步規劃內容包含親子悠遊館、藝術品典藏中心、溪北區圖罕用書庫、供選手培訓及民眾使用之全民運動中心、勞工學苑、樂齡學習中心及行政辦公空間等。

本次台首大退場案，是全國首次私校退場後由政府無縫接軌入駐的案例。台南市財稅局局長盧貞秀表示，目前執行的兩大方向為，積極與教育部協調接管事宜，以及與中央政府接洽校舍轉型相關經費。目前暫列台首大5大轉型面向所需相關經費為4.8億，後續將由行政院召開專案會議辦理經費補助。