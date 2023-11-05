台灣首廟天壇5日清晨6時在中西區忠義路封街舉辦健走，整條馬路擠滿準備運動的人潮，台南市長黃偉哲（右二）準備下台加入健走群眾中。（程炳璋攝）

台灣首廟天壇5日清晨6時在中西區忠義路封街舉辦健走，台南市長黃偉哲（後方左）、國民黨台南市議員許至椿（後方右）與參加民眾合影。（程炳璋攝）

台南市中西區台灣首廟天壇為明年「台南400」活動暖身，首辦健走活動，5日清晨6時2300位民眾湧上街頭響應，台南市長黃偉哲與天壇董事長徐國潤帶頭敲響金鑼宣布開跑。廟方盼明年參加人數加倍。

天壇健走活動全長4.2公里，會經過20個國定與市定古蹟，民眾持健行護照，沿途在各集章處完成所有蓋章，即可兌換獎牌與毛巾等完成禮，還可領取台南特色點心傳統魯麵、瑞香包子、阿水伯包子，現場準備摸彩禮品，參加者開跑前先投入摸彩券，最終抽出IPAD、蘋果手錶、55吋電視與腳踏車等高檔禮品。

主辦單位聲請忠義路段封街，天剛微亮已聚集2300位喜愛運動的群眾，有許多來自外縣市的遊客，連北部民眾也來參加。黃偉哲藉機宣傳明年的「台南400」活動，盼11月的天壇健行與12月的林百貨遊行一樣，成為每年常態舉辦活動。

徐國潤表示，透過繞行古蹟區的健走，更多人有機會了解台南的歷史文化與宗教信仰，廟方今年累積舉辦經驗，明年將作的更好，迎接「台南400」，盼參加人數能夠加倍。

活動開鑼起跑，黃偉哲穿起健行紀念衫走入人群，與民眾玩起自拍合照，參加者散步繞行中西區，沿途在20處古蹟點拍照留念，輕鬆完成活動。