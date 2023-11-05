台南市中西區台灣首廟天壇為明年「台南400」活動暖身，首辦健走活動，5日清晨6時2300位民眾湧上街頭響應，台南市長黃偉哲與天壇董事長徐國潤帶頭敲響金鑼宣布開跑。廟方盼明年參加人數加倍。
天壇健走活動全長4.2公里，會經過20個國定與市定古蹟，民眾持健行護照，沿途在各集章處完成所有蓋章，即可兌換獎牌與毛巾等完成禮，還可領取台南特色點心傳統魯麵、瑞香包子、阿水伯包子，現場準備摸彩禮品，參加者開跑前先投入摸彩券，最終抽出IPAD、蘋果手錶、55吋電視與腳踏車等高檔禮品。
主辦單位聲請忠義路段封街，天剛微亮已聚集2300位喜愛運動的群眾，有許多來自外縣市的遊客，連北部民眾也來參加。黃偉哲藉機宣傳明年的「台南400」活動，盼11月的天壇健行與12月的林百貨遊行一樣，成為每年常態舉辦活動。
徐國潤表示，透過繞行古蹟區的健走，更多人有機會了解台南的歷史文化與宗教信仰，廟方今年累積舉辦經驗，明年將作的更好，迎接「台南400」，盼參加人數能夠加倍。
活動開鑼起跑，黃偉哲穿起健行紀念衫走入人群，與民眾玩起自拍合照，參加者散步繞行中西區，沿途在20處古蹟點拍照留念，輕鬆完成活動。
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