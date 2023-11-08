吳姓密醫3年前利用一名女子因婦科病症求診的機會，無視她年幼子女在圍簾外等候，竟以手指揉壓她胸部，一審判處可易科罰金之刑6月，台灣高等法院更一審，斥責吳男手段惡劣，所生危害重大，依利用醫療機會為猥褻行為罪判囚10月。可上訴。

判決指出，吳男未取得合法醫師資格，仍在新北市五股區住處，以傳統整復名義，從事為不特定人問診、把脈、檢查身體及開立藥物等醫療行為，被害女子因婦科病症在2020年10月30日至該址就診。

吳男憑藉醫病關係，基於利用機會猥褻之犯意，在同年11月7日晚間她再度就診時，以進行腹部觸診為由，在設有圍簾之診療室內，持續以手指揉壓她胸部為猥褻行為。

高院更一審斥責吳男罔顧女子信賴，無視她之年幼子女在圍簾外等候，為滿足自己私慾而為本件犯行，動機可議、手段惡劣，所生危害重大，且吳男始終否認犯行，亦不曾向她表達歉意，復未達成和解，一審判刑過輕，改判囚10月。

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