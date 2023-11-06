「媽媽，我們吃少一點也乖乖聽話，我們可以不要再回去看到爸爸了，好不好…」現年37歲的阿佳（化名）與丈夫結縭十年來生育分別6歲、7歲、9歲三個兒子，以及4歲小女兒，然而孩子卻陸續檢驗出罹患亞斯伯格症與過動症，與此同時丈夫卻染上毒癮，此後不但稍有不順即對母子暴力相向，更從不避諱在孩子面前吸毒，甚至動輒砸毀家裡目所能及之電器家具。

財團法人愛的延續公益協會指出，阿佳丈夫自染上毒癮後不僅家暴，甚至幾次當阿佳面前猥褻當時未有2歲的小女兒。阿佳憑著四處向人借錢，也曾攜帶女兒幾次離家出走，最後卻又在丈夫威脅稱將對其餘三名幼兒暴力相向的一再逼迫下，阿佳面兩難中僅能無奈返家。

阿佳進一步表示，隨著被迫服從丈夫的次數增多，反倒使其暴行愈發變本加厲。同時，阿佳也向協會人士等示出她和孩子們遭受丈夫被棒球棍、皮帶等工具毆打後，遍體鱗傷的血腥照片，也讓母子警察處於為護全彼此僅能生活在恐懼平衡中，雖也曾一度向夫家人求助，卻反被責怪不懂體諒丈夫在外的辛勞，甚至連幾次曾申請家暴保護令，最後也都礙於丈夫的恐嚇而不了了之。

屋漏偏逢連夜雨，阿佳痛心看著三名患有障礙的兒子竟將丈夫的暴力行為套用於同學身上，此更促使她下定決心帶著所有孩子一同逃離。透過四處借錢周轉，阿佳連夜帶著孩子們順利逃離至靠近山區的一處租屋，也特別感謝相關公部門短暫的資助且為孩子們辦理保密轉學，只是獨自一人配合幾個孩子每天的固定早療或不時突發的就診，加上阿佳忙於收集離婚的訴訟資料，暫時僅能於超市打臨工賺取微薄收入，但所幸幾個月來難得看到孩子們再也不必飽受家暴陰影，展開正常生活後所展露的天真笑容。

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