擁有博士高學歷的施姓男老師，追求前同事小美被拒，又發現Line遭封鎖，去年9月起2個月內狂寄給她電子郵件20多封、明信片1封，表達愛意、不滿斷訊，小美不堪其擾報警。一審依跟蹤騷擾罪判刑3月，施上訴，賠償27萬元和解，二審法官改判拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，全案定讞。

48歲施男擔任教職，追求前同事小美被拒，去年9月間發現通訊軟體Line遭小美封鎖，心生不滿，同年9月12日寄發簡訊給小美；9月14日至11月15日更陸續寄出20多封電子郵件及1封名信片，內容表達愛意、不滿斷絕聯繫及封鎖Line，並要求小美與他聯繫。

法官認定，施不思理性、正當方式追求異性，在對方明示拒絕，且封鎖通訊軟體後，未能尊重對方意願，陸續寄發電子郵件及明信片干擾，導致小美心生畏懼，並影響日常生活。

在簡訊部分，小美未截圖，並已刪除簡訊，台中地院簡易庭法官根據小美描述內容，認定無關性或性別，也無恐嚇用語，且她隨即回覆，雙方互動良好，難以認定小美被訊息騷擾，內容雖有情緒性的詛咒及激烈用語，僅造成精神上困擾，尚未構成恐嚇罪，依違反《跟蹤騷擾防制法》跟騷罪判處施徒刑3月，得易科罰金。

施提起上訴後，與小美達成和解，賠償27萬元，請求法官輕判。台中地院二審法官以施坦承犯行，與被害人和解，並賠償損失，撤銷原判，改判拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，不得上訴。