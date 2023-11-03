民進黨台南市議員朱正軒2日控告無黨籍立委參選人李全教架脖子恐嚇事件延燒，市議會國民黨團及多位無黨聯盟議員3日力挺李全教，並反嗆民進黨抹黑。（洪榮志攝）

民進黨台南市議員朱正軒2日控告無黨籍立委參選人李全教架脖子恐嚇事件延燒，3日引發市議會藍綠黨團隔空互嗆。民進黨團除譴責李全教外，也要求他退選；國民黨團及多位無黨聯盟議員則力挺李全教，並強調政壇前輩對後輩的善意溝通，卻被民進黨抹黑成鎖喉、威脅還提告。

李全教強調，他只是勾肩搭背跟朱正軒說「為什麼要抹黑他？」當時朱正軒還用手指頭指他要說話小聲點，「如果覺得不舒服可以閃或用手撥開」，現場有很多人都可以作證，請民進黨不要操作選舉、不要演戲。

民進黨團認為，李全教對不同意見的市議員尚且如此威脅，更何況對市民鄉親？面對李全教的失序行為，市議會跨黨派應同聲譴責，維護議員及市民鄉親免於恐懼，不允許有任何形式的暴力威脅，除中選會應重視此事，也要求市府公布當天的監視器影像，以回應市民的知情權力。

朱正軒指出，李全教在市立殯儀館告別式現場，當眾用手臂將他的脖子架住，怒斥近5分鐘「我哪裡黑金？你說給我聽！」、「我哪有雙重涉賄？」並於事後發文，反控他抹黑及毀謗，他已對李全教提出妨害自由、傷害及恐嚇，並檢具殯葬管理所監視器畫面及驗傷單等事證，如果李全教有勇氣反告他毀謗，也絕對會用證據讓他再吃敗訴。

國民黨團及多位無黨聯盟議員則聯手高舉「民進黨選舉只會栽贓抹黑嗎？」、「不造謠、不抹黑，營造一場乾淨選舉」手板，並高呼口號，力挺李全教。

蔡育輝嗆說，民進黨在怕甚麼？李全教選個立委，竟排山倒海地誣陷抹黑烏賊戰術全出籠，甚麼雙賄選的造謠都說得出口，民進黨連基本的法律都不懂嗎？現在是民進黨執政，李全教若真有賄選早就被判刑並褫奪公權，還能選立委嗎？不要睜眼說瞎話。

蔡育輝還表示，選舉應該使用正當方式競爭，男人之間的談話居然抹黑成為李全教威脅鎖喉，驗傷單還寫著頸部扭傷，但朱正軒今天下午出席地政局的預算審查時，卻活跳跳行動自如，選舉選成這樣太讓人失望了。