民視周六晚新綜藝《鬥陣大廟埕》首集來賓劉香慈，今（8日）與媒體餐敘，提到日前與前輩郭子乾到大甲「忠義堂」體驗打擊戰鼓。她提到節目中打鼓打到手痛起水泡，頂著烈日跑步、訓練打擊輪胎等種種訓練，劉香慈印象深刻說：「郭哥衣服乾了又濕，自己滿頭滿臉都是汗，到最後妝都懶得補了」，也坦承好幾個鏡頭幾乎都是素顏了。

節目中，劉香慈、郭子乾與一群15、16歲的年輕忠義堂學員一起受訓，當年在民視《新兵日記》可以做20個伏地挺身的她，產後因為運動傷害導致頸椎受傷，連做1下都會痛，但她還是咬牙跟大夥一起完成任務，劉香慈說：「怕出太多力會痛，我腳是跪著的方式手出力，跟著大家一起完成」。

劉香慈爆料郭子乾節奏感不好，二個人比賽還輸給她，他接受懲罰跟忠義堂小朋友擠在大通舖睡一晚加強訓練，看到郭子乾咬牙通宵惡補讓她很感動。2人也跟「忠義堂」孩子去大家芋頭園幫忙務農，賺取零用錢外快，體驗他們的生活，劉香慈說這一段更是熱到爆炸，與郭子乾比賽採收輸了，她扛起一大袋10幾顆芋頭去點收，「也不知道自己哪裡來的神力，滿身汗又熱，看到鏡頭在拍腎上腺素飆起來，就扛一整袋芋頭了」，士官長精神讓大家直呼可愛。

劉香慈說，看到15、16歲「忠義堂」孩子個性憨直又有禮貌，身負傳承文化使命，而且最重要的是台語講得嚇嚇叫，國語也是很標準，讓她已經考慮寒暑假把孩子送到陣頭學習，除了學習台語，也可以多了解台灣在地文化，劉香慈更說藉著節目看到很多在地精神，老公是大甲人，但自己從來沒有這樣了解大甲，而且有這麼多可愛的人在傳承重要的藝陣文化，讓她很感動。