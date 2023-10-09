電影《惡女》大膽挑戰人性黑暗複雜面貌，故事主線圍繞著邵雨薇飾演的新聞主播「黃立美」，片中她周旋在飾演總統的郭子乾、政府發言人的高英軒，以及承辦連續殺人案的檢察官鳳小岳之中，究竟是被政治界、司法界利用上位的媒體工具，還是為了自己的上位利益，不擇手段地利用這些男人們的惡女，引發影迷熱議。

邵雨薇說：「我飾演的主播黃立美是一位很強勢的女人，不論於公於私都是，當看似這些男人在利用她上位的同時，她似乎也在利用他們操弄新聞輿論，所以男人們，當女人對你們唯命是從的時候，小心她背後的目的。」鳳小岳在電影中擔任牽起政壇、司法與新聞媒體操弄輿論風向的檢察官，他說：「在偵辦真相的過程所有人都會擁護自己的正義，不顧一切做一些行為，而在這過程中，是否還有所謂的正義？是片中非常值得觀眾進戲院一起來討論的議題。」

導演宋欣穎表示，之所以創造「黃立美」這個角色，是想藉由檢調單位及政治界如何結合媒體說服民眾相信一件事情，讓除了娛樂之外，也可以看到反映社會現況的劇情，「希望可以藉由這部電影讓觀眾反思，在媒體上看到的，並不代表所有的一切。」邵雨薇則分享：「如同我在電影裡和總統幕僚說的一句話『敬我們共同的理念，讓對的人上位』，我覺得《惡女》這部電影最有意思的，就是可以讓觀眾站在局外人的角度思考，什麼是惡？什麼是又是善？」

電影《惡女》將於10月27日上映。