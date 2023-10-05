王偉忠帶著孫小毛一起演出舞台劇。（金星文創提供）

王偉忠的類自傳舞台劇《謝謝大家收看》叫好也叫座。（金星文創提供）

王偉忠與有著數十年情誼的于子育、郭子乾一起演出舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

王偉忠與有著數十年情誼的于子育、郭子乾一起演出舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

資深製作人、「電視才子」王偉忠製作並與郭子乾、于子育一起主演的舞台劇《謝謝大家收看》，日前才結束台北場首演，27日起即將在高雄衛武營演出4場，王偉忠5日受訪時鼓勵大家來看戲，特別是男人，因為寫男人的戲真的很少，「男人就是打落牙齒和血吞，又沒有閨蜜，平常哈拉的內容都是管政治、管球，管那些無聊的事！根本聊不到內心世界」。

王偉忠的類自傳故事首演時感動、逼哭張小燕、蔡康永、黃國倫及寇乃馨夫妻、Melody等許多演藝圈友人及觀眾，他笑說，很孝順的九孔，因為媽媽剛離世、自己也才成為父親，原本眼袋就很大的他看完台北場眼睛哭更腫，「他的大眼泡如果掉地上、可能會彈起來」。

快滿67歲、已領敬老卡的王偉忠透露，由於首演體力消耗大、太累，演出結束後他病倒，支氣管炎一周才痊癒。他說很多人年紀到了但不拿敬老卡，例如老友趙少康就說他拒絕拿，「我完全沒有抗拒，跟北韓將軍一樣，還可以把敬老卡貼在胸口、隨時帶在身上」。他慶幸自己到了60幾歲還能動、能工作，也還能孝順媽媽，但也坦言很辛苦，因為他什麼事都要做到至少及格。被讚愈老愈帥的他，笑說應該是臉部線條變溫柔了，也透露現在就是靠運動維持體力，除了重訓，「今年做瑜伽次數變多、騎馬變少」。

該劇也呈現主角「王忠偉」的渣男史，王偉忠笑說，這段故事是編劇訪問他老婆林慧晶（小慧）而來，「對於編劇寫的內容，我都盡量尊重，有落差我再來修、補，除非我過不去，但都還好」。被問這些年如何杜絕演藝圈眾多誘惑？他說就是「裝」，「裝忙或是裝不知情」，然後自嘲他帶的都是諧星，也強調他跟小他8歲的老婆小慧很恩愛。

他表示，其實自己一直最想做的戲是老人版的《六人行》，只可惜一直沒有電視台願意投資，因為現在電視年輕化，熟齡的人沒有東西看，所以他的公司節目部分交給年輕人去做，自己則把力量放在熟齡這一塊，不管寫專欄、做廣播、製作舞台劇都是，將來老了則可能做脫口秀，「想帶著孫老毛闖天下！現在想到的表演模式可能先從慈善表演開始，老人、小孩應該會覺得很有趣」。