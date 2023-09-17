于子育在《謝謝大家收看》表演難度高。（金星文創提供）

「國民媽媽」于子育自從在《俗女養成記》的演出得到金鐘獎肯定與觀眾的喜愛，這兩年戲約不斷，演技也備受好評。她與王偉忠、郭子乾、于子育合作主演的舞台劇《謝謝大家收看》，9月22日起就要在台北表演藝術中心首演，多年之後再度合作，王偉忠看到于子育一直成長、也一直進步，于子育則發現王偉忠跟她爸爸很像，兩人都是天蠍座、都愛運動，而且很愛照顧身邊的朋友，「就像我在影劇圈的老爸！」

王偉忠說，于子育歌手出身，要從「錦繡二重唱」單飛轉型演戲，真的不容易，20年來他一路看著于子育發光，覺得郭子乾與于子育有個共同優點，就是兩人都不斷地成長，勇於自我挑戰，是很可貴的特質。王偉忠力誇于子育演戲很用心，最大的好處是她「乾乾淨淨的」，于子育聞言笑說：「誰不乾不淨啊？」

于子育在劇中從少女演到90歲老奶奶，聲音、肢體、表情都掌握得恰到好處，與王偉忠、郭子乾都有不少角色轉換的 精彩對手戲。演出其中老奶奶一角時，于子育與劇中兒子有段溫暖動人的心靈對話，她忍不住想起了與爸爸相處的記憶。她說，爸爸是老兵，很疼她，在爸爸人生最後階段，她選擇放下工作、天天陪伴，「這段時間感覺像是我們父女特有的一段小旅行，不需要講話也覺得好幸福，我很感謝能有這麼美好的時光！」

于子育當年唱民歌、闖歌壇，爸爸當然擔心，也教她一定要有禮貌，做事要認真負責，這樣才會有貴人幫忙。這次劇中重現她從歌手剛跨足演戲時、與王偉忠合作《住左邊 住右邊》的回憶，她笑說：「當時真的不懂演戲，壓力超大，但後來想想，幕後的我們根本是活生生的爆笑喜劇。」

當年《住左邊住右邊》飾演她老公的就是郭子乾，這次在《謝謝大家收看》的舞台上，于子育、 郭子乾、王偉忠3人再度聚首，而且3人之間角色變換、關係錯綜複雜，排戲時就因真情流露，讓工作人員感動不已。于子育說，她很愛演舞台劇，享受上一場痛哭、下一場爆笑的瞬間情緒轉換樂趣。舞台劇《謝謝大家收看》將從週五(9月22日)起於台北表演藝術中心首演，10月27日起於高雄 衛武營巡迴演出，購票請洽udn售票網與便利商店。