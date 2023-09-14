陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu受訪。（池宗玲攝）

「第58屆金鐘獎」今（14日）公布入圍名單，吳宗憲以中天《小明星大跟班》、三立《綜藝大熱門》雙料入圍綜藝節目主持人獎，也以《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，他今趁《大熱門》錄影空檔，與陳漢典、Lulu（黃路梓茵）一起受訪，「今年《大熱門》要拿獎啦！該你們拿獎了」。

午餐吃鴨肉飯的吳宗憲，以鴨肉飯闡述心境，表示「吃飯是日常，入圍只是一天」，他接著說：「一碗鴨肉飯就是台灣的演藝圈，我們就是米飯每天都要吃的部分，鴨肉只是點綴，跟我們節目一樣，錢越來越少，油蔥部分，要散發出香味才對。」

他感謝大家祝福，謙虛表示今年就是陪榜，也提到金鐘獎當天，可能不在台北，目前還不確定是否會出席典禮；他也說如果出席且有幸得獎的話，一定會把感言時間全留給主持搭檔陳漢典、Lulu，「我怕一開口就掉眼淚，你們早就應該得了，你們太傑出了。漢典是燒賣、Lulu是蝦餃，而我只是推餐車的人，你們表現都比我好」。

提到黃子佼這次沒有入圍金鐘獎，吳宗憲說：「MeToo過關才能到這裡，好朋友依然在，感謝我爸爸帶給我的幽默感跟真心，我爸媽就像是修道人，我們不可能做出不ok的事。」他表示自己演藝圈多年，他的努力是有目共睹的，他不忍台灣演藝環境壞到谷底，決心要好好整頓，盡他所有微薄力量讓演藝圈活躍。