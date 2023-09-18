陳明珠今（18日）出席「日月潭Come！BikeDay花火音樂嘉年華」記者會，她今年以客家電視台《客家采風－山上優雅》入圍金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人。時隔8年入圍的她，表示很感謝評審看到節目的付出，「過去多是報名生活風格、第一次入圍人文記事主持人，真的覺得很榮幸，我自己也很想得到這個獎項，也是我進入到另一個階段主持更深層的歷練，非常開心也很感謝大家看見。」

她透露，金鐘獎公布當天正好有其他主持工作，活動一結束她就緊張的打開直播，卻發現入圍記者會已經結束，本來很沮喪以為自己沒有入圍，卻也不敢表露讓經紀人知道。

半個小時後收到雪片般飛來的恭賀簡訊，她才知道原來因為時程太長，記者會上沒有把所有的名單念出來，其實她有入圍。讓她興奮地說：「《山上優雅》可以去金鐘了！」

興奮的她，入圍當天就開始聯繫造型師，隔天就馬上定裝好，這次還會換兩套衣服，要讓大家看到有別於平常主持人狀態的她，她也透露正在積極維持身材線條，要讓大家看到最好的她。

除了主持人入圍，節目《客家采風－山上優雅》也同樣入圍，她表示對製作團隊非常有信心，能製作出如此優質的節目，並謙虛、讚嘆這次入圍有很多敬佩的對手，「大家都是在比深度和廣度的」，包括陳明章老師《聽台灣在唱歌》，還有舒夢蘭姐姐她的節目帶領大家走訪世界各地沒有辦法到達的地方，「過去我是陳明章老師的樂迷，現在透過節目我也變成他的觀眾，所以他們都是可敬的前輩，我可以跟大家一起入圍，是對我極大的肯定！」