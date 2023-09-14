鴻海創辦人郭台銘今（14日）上午召開記者會宣布女星賴佩霞為副手人選，引發熱議。綜藝大哥徐乃麟出席大學眼科乾眼保健計劃記者會時，聽聞賴佩霞當郭台銘副手，他開玩笑說：「我想怎麼沒有找我，我想我的聲量會比較大嘛！」

徐乃麟對於藝人從政表示認同，表示不管是誰，如果能夠幫藝人多做點事、發聲，在工作、福利或演出方面都能給予正面的幫助，他都樂觀其成，「萬一郭董（當選）能投資幾百億到電視台裡面，藝人每一年分個幾百萬，大家都很好過。」

第58屆金鐘獎典禮將於10月舉辦，今下午2點揭曉入圍名單，徐乃麟手上握有《天才衝衝衝》、《醫師好辣》等3個節目，好幾年未出席的他，仍表示今年就算有入圍也不會出席，「我不會去，我已經好幾年沒去，入圍也不會去，領獎我都沒去了」，表示之前捐獎座是做公益，賣了2、3萬，那今年若再獲獎，會再捐出去嗎？徐乃麟笑說：「如果有人願意買，我願意捐！」

徐乃麟說《天才衝衝衝》做了18年，得過獎也入圍好幾次，「其實節目好不好觀眾都看在眼裡，收視率也可以作為一個指標性，我們也常看到收視率不好也停播了還得獎，對於肯定一個藝人，肯定一個節目，它是不是有這麼重要，大家可以去做一些判斷。」

對於入圍、得獎看很淡的他也說，「我在這圈子這麼多年了，再去多得一次金鐘獎，多得兩次，對我們來說也沒有那麼的重要性，後生晚輩大家能夠更好，有人能夠出人頭地，能比我們更上層樓的，我們都給他們機會，鼓勵他們。」