安心亞手捧花束慶生。（華視提供）

由尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛擔綱主演的華視、公視台語台共同出品的懸疑職人劇《孔雀魚》昨日舉行殺青宴。安心亞和藍葦華皆入圍金鐘獎，被拱上台加碼大紅包，安心亞手足無措的說：「身上沒現金，等等可以用Line Pay付嗎 ？」昨也是安心亞生日，製作團隊特別準備生日蛋糕和花束獻上祝福，期盼喜上加喜，此屆金鐘能夠成功封后。

安心亞，透露出拍攝過程中，與尹馨對戲時彼此間的默契十足，不知不覺就被尹馨帶入劇中情境，並自嘲表示：「自己雖然有經過六個月的台語特訓，但還是沒有很『輪轉』，不過跟尹馨姐合作上的火花讓她感到很開心也很自在。」尹馨卻說安心亞才是自己的台語小老師，台語新手的她，每次一有困難就會馬上Call out給安心亞。

劇中許多拍攝場面也讓演員回味無窮，其中一幕尹馨挑戰吊鋼絲的高空場景，不只樓層加高，也因當天雷雨交加的氣候更符合畫面需求，導演決定臨時改戲，回想起當時拍攝過程，尹馨直呼：「現場狀況很驚險，真的很恐怖！」藍葦華在旁聽了調侃到：「一定是你做壞事，天理不容 !」，但話鋒一轉卻馬上承認自己也超怕打雷閃電，前一秒Man味爆棚，一聽到雷聲便霸氣全失，瞬間打臉自己，讓現場哄堂大笑。亮哲則表示在劇中覺得最困難的地方是要一直兇尹馨，對於要責備心目中的溫柔女神，讓他十分煎熬，不過在大家的慫恿下也慢慢調適心態，開玩笑的說：「現在看到尹馨姐就有一股隨時想譙她的狀態。」藍葦華便順勢補充：「我覺得你演得很好啊！都譙得很順，根本發自內心。」害亮哲馬上低頭求饒：「怎麼可能，老婆的朋友我會怕啦！」

《孔雀魚》由鬼才導演錢人豪，搭配電視資深製作人林紹文，加上百萬詞曲創作人阿沁擔綱音樂指導，組成三強聯合的超豪華製作團隊，集結尹馨、安心亞、藍葦華、王自強、蔡明修、莊凱勛、亮哲、張再興、葉詠恆、蔡力允、郭唐佑、美麗本人等實力派的演員陣容。是一部透過命案清潔工的工作內容，描述特殊職業工作者的心路歷程和種種難題，除了執行工作外，更多的是探討生死議題和社會案件的真實寫照。《孔雀魚》預計將於2024年於華視主頻、公視台語台同步首播。