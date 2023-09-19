李沐的穿搭青春洋溢。（粘耿豪攝）

蔡凡熙（右）和李沐有共同朋友圈。（粘耿豪攝）

蔡凡熙和李沐今（19）日出席美式休閒服裝品牌秋季新品發表。蔡凡熙在影集《台灣犯罪故事—黑潮之下》飾演軍中遭虐致死的菜鳥兵，還受到冰塊倒私處的酷刑，跳脫一貫陽光大男孩形象，演技大躍進，可惜卻沒入圍今年金鐘獎，他坦言一定會難過，「還是會想要入圍，下次再加油。」揭獎當天他沒看轉播，是經紀人告知：「你落選了。」雖說來表面淡定，卻難掩失落，才相差1歲的李沐在旁鼓勵：「你還年輕啦。」逗得蔡凡熙當場綜藝摔。

蔡凡熙先前被周刊拍到和歌手陳華在民生社區咖啡店約會，當時他透過經紀人表示希望外界給空間，還在認識中，問及2人進度，他表示：「我們現在就是朋友，她今天也有來支持品牌活動。」是因為見光死嗎？「沒有見光死耶，但就是雙方更認識彼此後，覺得當朋友更好，她最近也有新歌上線，大家也可以支持一下。」他也強調現在單身的狀態滿好的。民生社區的咖啡廳常有藝人光顧，因此也成為狗仔熱門蹲點處，還會去喝咖啡？蔡凡熙表示因為和老闆Andy是好友，一定會去支持。

李沐一出道就被冠上「怪物新人」的稱號，她坦言壓力頗大，但也因此成長不少，她透露在《誰是被害者2》中與張孝全會有更剁對手戲，情感面上更加錯綜複雜，而該劇殺青後，李沐立刻投入《夏日的檸檬草》飾演勇於追愛的高中生，角色由沉重瞬間轉換成純愛，「一直以來是需要花長時間和角色道別的人，現在對於情緒有更深刻的體悟，下戲也比較能懂得抽離放鬆，不會再害怕陷入角色的情緒低潮。」