雷嘉汭（右）首度合作蔡凡熙代言桃園電影節。（桃園電影節提供）

蔡凡熙（左）和雷嘉汭首度合作。（桃園電影節提供）

第10屆桃園電影節將於今年9月登場，為迎接十年有成，今年影展競賽「台灣獎」以「萌芽綻放」為主題，目前正廣徵各界佳作角逐100萬元總獎金，歡迎踴躍報名。影展28日公布本屆影展大使，由不久前才風光提名最佳男主角的蔡凡熙，搭配亮眼新秀雷嘉汭。雙方日前首度合體拍形象照，蔡凡熙驚豔她的笑容，雷嘉汭則笑稱對方是和藹可親的「前輩」。

「台灣獎」將頒發最佳影片、評審團特別獎、最佳男演員、最佳女演員及未來之星獎等5大獎，目前已如火如荼展開徵件，歡迎影視各界先進、新秀，甚至校園生力軍都能踴躍報名參加，一展才華！

23歲的雷嘉汭近日才有新作《八尺門的辯護人》熱映，隨即再宣布接下桃園電影節代言人，她的大學就是在桃園就讀並且住校，對桃園非常熟悉。平常沒課時常常會去青埔的購物中心逛街，也喜歡吃桃園的特色美食米干。近幾年因拍攝工作許多場景也都在桃園，「桃園對我來說特別有親切感」。

蔡凡熙則表示：「桃園一直都是我自己平時休假時會去的地方，因為離台北很近，開車或是高鐵很快就可以抵達，所以很常會自己跑去桃園的海邊看看海放鬆一下。」

首度代言影展的雷嘉汭說：「這是一種美夢成真。我們身邊的影像創作者都會藉由電影節進行許多交流，作為愛電影的觀影人也會在這段時間看到許多平時不易接觸到的電影作品。作為演員的我，能受邀擔任第10屆桃園電影節代言人，除了倍感光榮，到現在還是非常緊張，希望能好好表現。」

首度合作談及彼此，蔡凡熙透露：「第一次認識她是在電影《哭悲》，當時覺得拍攝驚悚片的她心臟很強大，這次見到她本人，跟她拍攝完覺得，笑起來真的很可愛！」

雷嘉汭也是透過《通靈少女》對蔡凡熙留下印象，「當時覺得他是個非常亮眼的男生，高大帥氣。後來在《黑的教育》中看到他的演出，覺得他對角色詮釋非常到位，對他印象更加深刻且強烈！」蔡凡熙今年即以《黑的教育》提名北影最佳男主角，演藝成績更上一層樓。

雷嘉汭說首次合作蔡凡熙後，發現本人與電影中的形象相當不同，「是個和藹可親好相處的人」。不過，26歲的蔡凡熙只因出道7年比雷嘉汭略為資深，竟被她俏皮笑稱：「非常開心這次能跟一直很想合作的『前輩』共同代言……」

此次影展形象照由大師級攝影師林炳存操刀。雷嘉汭表示，先前曾跟林炳存導演合作過蕭敬騰的MV，她至今仍記得導演對她說過一句話：「這個眼神很棒，妳會紅！」她說這話對她鼓勵極大，支持她到現在；不料，本次合作時，她才驚覺這句話其實根本不是林炳存導演說的，「其實是蕭敬騰說的哈哈哈」，原來當初她緊張到搞混，總之都是很好的鼓勵。

蔡凡熙7年前曾擔任高雄電影節大使，經驗值加倍，他表示：「能夠為電影節代言是一件非常榮幸的事情，不僅僅能看到很多好作品，也能透過電影去認識更多人，非常開心，也希望自己的作品能夠在更多影展上被大家看見。」

雷嘉汭勉勵自己要做好本屆代言人的工作，將本屆主題「萌芽綻放」更加推廣出去，希望更多人能夠知道本屆桃園電影節的內容。她自己在影展期間也會努力去桃影「淘影」，意指「挖掘電影」，期待與大家共襄盛舉，「我會在電影院等大家喔，我們一起看電影。」她和蔡凡熙都呼籲各界趕快報名本屆台灣獎。