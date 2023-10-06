徐新洋讚老爸徐乃麟體力超級棒。（民視提供）

徐新洋（左起）、徐乃麟、莎莎歷經3天練習「弄獅」，全身痠痛。（民視提供）

徐乃麟帶著甫新婚的兒子徐新洋與莎莎參加民視《鬥陣大廟埕》，體驗傳統技藝「弄獅」，歷經3天練習，讓他們直呼全身痠痛也累翻，看到學陣頭的孩子們個個吃苦耐勞又憨厚樸實，且耐心指導他們，這徐乃麟感動直呼：「這是我兒子該有多好。」

徐乃麟笑說練習3天，恰巧遇到颱風天，全身濕透，3人為了連戲，衣服不能換，簡直如同連續3個小時跳有氧運動，直呼：「從事演藝工作40年真是沒這麼辛苦過。」跟兒子徐新洋也累到前2晚9點就上床睡覺。

徐新洋說看到老爸一起在地上又滾又翻、練習「弄獅」的基礎動作，真的很感動，一度擔心他爬不起來，沒想到反而是自己撞到柱子爬不起來，直誇老爸體力超好，「他明年都可以領老人卡了，這樣滾爬翻真的很厲害」，此話讓徐乃麟急忙喊幹嘛亂爆料。

莎莎說其實昨天錄影的基礎動作更艱難，還一直觀察徐乃麟什麼時候受不了，結果多心，「他有在鍛鍊身體，體力超好不管做什麼都一馬當先，比我們還有精神」。《鬥陣大廟埕》將於下月11日起晚間8點在民視播出。