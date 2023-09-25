主持大哥徐乃麟的兒子徐新洋23日和俄羅斯籍妻子Soa（宋蕊安）在台北美福飯店舉辦婚宴，許多圈內好友都到場祝賀，其中男星王子（邱勝翊）出席祝福，事後他還PO文祝福徐新洋，怎料被發現「獻錯祝福」，當事人抓包後他還硬拗，笑翻不少網友。

王子和徐新洋因為在《全明星運動會》同為隊友培養出好感情，徐新洋大婚當天他親自到場祝福，事後還PO出兄弟合照，沒想到疑似太順手，貼文祝福寫下「Happy birthday bro.（生日快樂）超替你開心，一直的開心幸福下去！」

徐新洋與王子的交情相當不錯。(圖/王子、徐新洋 IG)

結果這篇貼文馬上被新郎倌發現，徐新洋在IG發限動笑稱「截圖到我婚禮，你祝我生日快樂XD！」而王子被抓包以後，還硬拗說「提前一個月厲害了吧！」逗趣互動笑翻所有人。

「星二代」徐新洋去年520向相戀多年的俄羅斯籍女友宋蕊安（Soa）求婚成功，小兩口23日辦喜事，32歲的新郎徐新洋滿臉幸福表示，婚宴籌備1年，滿多細節需要注意，也因忙於婚禮，推掉許多工作，笑說老爸是「強力靠山」，徐新洋的生子計劃不急，徐乃麟笑說，本來想兒子1月登記、今年抱孫，喊話「加油，趁你老爸有體力能帶孫」。