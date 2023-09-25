丁噹將在11月4日於台北流行音樂中心開唱。（相信音樂提供）

丁噹新造型令人驚豔。（相信音樂提供）

丁噹新造型令人驚豔。（相信音樂提供）

丁噹將在11月4日於台北流行音樂中心舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，今來台接受媒體聯訪，被問到感情狀態，她坦言約會對象已非「小金城武」，而出現了新歡H先生，是日本、以色列混色兒，身高185公分，她大讚對方「高又帥！感覺還不錯」。

丁噹表示，兩人今年相識，共見過4次面，對方是演員兼模特兒，第一次約會她就邀他來看自己練團，也會一起去看電影、騎自行車，讓她感受到有戀愛的感覺，不過還沒進入下一個階段。接下來她希望能邀對方來台北看演唱會、或拍她的新歌MV，進一步交流。

而她最近家有喜事，她表示，弟弟10月1日結婚，所以她這次來台籌備演唱會告一段落，就會飛回杭州參加婚禮，屆時會上台獻唱，並送上大紅包，除了祝福弟弟，她更期待自己的婚禮，這次去可說是「提早彩排一下」。

丁噹暌違7年開唱，已開始勤上健身房鍛鍊俏臀，最滿意的身材部位是「旺夫的屁股」，她說，以往大多唱抒情歌，這次設計開場前15分鐘要讓大家一起跳，要唱電音必須把性感展現出來，要讓人非常驚豔。是否有望效法〈夜遊〉MV穿一字型比基尼性感登場？她大方承諾：「你想看我就給！」

她自今年開始調整飲食及生活作息，每天早睡早起後，發現聲音更加透亮跟乾淨，她也每天喝一杯銀耳潤肺，甚至訂月子餐調養身體，力求在演唱會上展現最好的自己，也預告會在北流打造史上最長最高的延伸舞台，與歌迷近距離互動。