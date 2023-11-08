一名網友在深夜開車，突然發現前方快車道上，有奇怪的東西，嚇的車主趕緊減速，沒想到靠近後發現，居然是一名男子躺在路中央，趕緊停車幫忙擋住後方來車，並拿出手機報警，直到警方到達，解除危機後，這名網友才開車離去並將行車紀錄器畫面PO在網路上。

警方接獲報案趕到現場處理。（翻攝爆料公社）

網友在《爆料公社》PO文表示：「三更半夜在大馬路上，沒人又沒車的情況下你們是開慢還是開快？還好我半夜視力好，在100公尺遠的距離我就看到有東西在路中間，遠遠就放慢速度......開近一看，是真真實實的一個活人躺在路中間，沒錯！就是一個活人！我只好停遠遠擋車兼報案！這時間點如果是其他人或是你們覺得來的及煞車嗎？要斂財也找個早上的時間，半夜三更撞上去是會要人命的！」。

躺在路中這名男子，最後由警方帶離。（翻攝爆料公社）

所幸這起奇怪的事件最後在警方到達後，順利將該名男子帶離，網友看到影片，留言表示：「這應該是醉漢吧」、「好人一生平安」。而男子為何會躺在路中，已經交由警方去釐清了。