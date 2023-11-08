藝人陳零九近來因代言香港加密貨幣平台JPEX捲入詐欺疑雲，台北地檢署日前已經以證人傳喚陳零九作證，訊後請回，北檢8日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，約談JPEX張姓台灣首席合夥人及幹部共4人，全案依洗錢防制法、銀行法等罪偵辦。

香港加密貨幣平台JPEX，被香港證監會點名，未獲監管排照，並爆出詐騙案，包括港星張智霖擔任該公司的香港品牌大使，張智霖因此被港警請去協助調查。港警日前逮捕多名大力推廣的香港網紅，據指出，香港已有1408人受害報案，損失金額高達10億港元（約新台幣39億元）。

今年6月15日，JPEX在台舉辦發布會，還聲稱找來「台灣地區星級代言人陳零九先生」，事後台灣金管會也接獲大批被害人檢舉，金管會將案件移請調查局偵辦。

北檢日前傳喚陳零九作證，陳證稱，他早在7月底代言合約就結束了，他自己有投資、也是受害者，損失資產10到15％。