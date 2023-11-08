旅客周一入住免費升等至14坪全新完工的「星悅尊榮家庭房」。(義大天悅飯店提供)

旅客於12月29日前入住雅緻家庭房或經典客房一晚，優惠價3333元起，周六加價777元即可住房。(義大皇家酒店提供)

因應雙11購物節，飯店推出「折扣777」優惠，房客加價777元可享翌日雙人自助式早餐。(義大皇家酒店提供)

延續熱鬧空前的2023台北國際旅展，配合雙11檔期，旅宿業紛紛推出優惠住房專案搶市。高雄義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店從11月11日起至17日發起限時7天快閃活動，超值住宿專案搭配多種加價優惠和加碼活動，像是12歲以下兒童早餐免費、加價777元享雙人自助早餐、平日房型升等、1111元選購2大2小的自助式早餐等，讓民眾用優惠價格享受星級服務。

【每人免600元住義大天悅 1111元加購4人早餐】

深受親子客群喜愛的義大天悅飯店推出雙11快閃住房專案，入住溫馨家庭房每晚2222元起，平均每人556元起即可一家4口輕鬆入住，還可享1111元優惠價加購自助早餐與晚餐各1客；如果是闔家出遊，也可用1111元優惠價選購飯店2大2小的自助式早餐套組。

此外，飯店同步推出「三大好康大FUN送」回饋旅客，周五至周日入住，飯店贈送露天酒吧飲品兌換券；周一入住免費升等至14坪全新完工的「星悅尊榮家庭房」；不限平假日入住贈送摩天輪搭乘券3大加碼優惠。專案將於11月11日在官網開賣，入住日期為11月12日至12月29日，日限10間。

【加777元享雙人自助早餐 平日入住升等景觀房型】

義大皇家酒店因應雙11購物節，以每人不用千元即可入住的超值優惠搶市。11月11日至17日推出限期7天的雙11快閃住房專案，包含「折扣777」優惠回饋，旅客於12月29日前入住雅緻家庭房或經典客房一晚，優惠價3333元起，等於每人最低834元起就可入住飯店；若加價777元可享翌日雙人自助式早餐，周六入住原需加價1000元，限期優惠777元，現省223元。

此外，飯店再加碼若有12歲以下兒童同行，免費加贈兒童早餐2客；平日入住還可免費升等至面向摩天輪的景觀豪華家庭房房型；於11月底前入住再加碼贈送摩天輪搭乘券4張。優惠專案每日限量提供10間。