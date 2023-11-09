有民眾在Youtube影音平台PO出影片，「把臺灣當成家，孩子卻是外國人。老外嘆台灣缺點，國籍太難拿」，移民署表示，持有居留證或永久居留證的外國人，其在台出生的子女在居住滿一定期間後，縱使已經滿18歲，仍可繼續居留，如果經認定為高級專業人才，可進一步申請永久居留或直接歸化成我國國民。

移民署表示，外國人持有居留證或永久居留證，其在臺出生的子女只要累計在台居住10年以上（每年居住超過183日），於18歲後，還是可以申請延期居留，最長可達6年；6年內如果找到工作且最近一年平均每月收入達2倍基本工資或考取我國相關證照，即可申請永久居留。

移民署進一步表示，為配合政府留才攬才政策，針對外國「高級專業人才」除可以直接歸化為我國國民外，如果取得永久居留者，其未成年子女也可以同時申請。

如果是外國（特定）專業人才且經許可永久居留，未成年子女於居住滿一定期間後（3到5年），也可以申請永久居留。外國人經許可永久居留後，除非有不法等情形，永久居留證將永久有效，不會因為成年而無法繼續在台居留。