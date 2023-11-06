花蓮警方執行全國掃黑專案，查獲具幫派背景的21歲陳姓嫌犯及所屬成員，媒介15至17歲少女坐檯陪酒營利，上月持票逮捕8人，依法移送偵辦，其中2人經檢方訊問遭聲押，陳男則因他案已入監執行。

陳男具有幫派背景，今年間與所屬成員利用幫派組織力量，涉犯多起砸車、聚眾鬥毆等案件，更經營經紀公司，媒介未成年少女到各酒店、KTV等聲色場所坐檯陪酒牟利，挹注幫派組織運作。

全案經花蓮警分局報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，利用數月偵蒐，10月23日持搜索票、拘票前往花蓮市國聯五路、國民七街陳嫌等幫派成員經營的經紀公司，執行搜索拘提，當場查獲毒品咖啡包、K盤等物證及6名從事坐檯陪酒少女，並帶回負責人、馬伕、公關小姐、少年等20餘人調查。

花蓮警分局表示，全案調查後陳嫌等8人依違反組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、妨害秩序等罪移送花蓮地方檢察署偵辦，其中2名共犯成員經檢察官訊後聲押，陳男則因另案已入監執行。

花蓮警分局長陳文彬強調，警察機關秉持「掃黑三打」原則，將持續掃蕩黑幫，維護轄區治安，另少年求職打工務必留意，如與報酬顯不相當的工作應再三求證，避免掉入求職陷阱。

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