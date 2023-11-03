彰化縣警局展開為期10天的全國同步掃黑、打詐及肅槍專案行動，總計逮捕216名涉案人到案，其中查獲民眾最深痛惡絕的詐欺集團33件161人，查扣現金595萬餘元、汽車1輛、房屋2處，查扣不法所得價值總計5353萬餘元。

彰化縣警局指出，這次的掃黑行動共檢肅治平案件10件51人到案；查獲槍砲案4件4人，查扣非制式手槍2枝、霰彈槍3枝、模擬槍1枝及空氣槍3枝；查獲詐欺集團33件161人。

因執行打擊詐欺成效卓越，彰化縣警局日前獲頒警界最高榮譽，相當於警界奧斯卡獎的「國家警光獎」團體組偵查犯罪類優等。

該局在個人獎項也有斬獲，其中刑事警察大隊偵查佐陳宏斌獲頒「反黑肅槍類」個人獎，偵查佐吳家穎獲頒「查緝毒品類」個人獎。

陳宏斌破獲栽種大麻729株案件及查獲10枝長短槍枝、子彈794顆，績效亮眼。吳家穎則是在執行網路巡邏時，於LINE社群發現有民眾刊登販賣第二級毒品大麻的廣告，往上溯源偵辦，共溯源5層毒品上手，計查獲320株大麻植株、大麻約共4655.57公克。

彰化縣警局局長張國雄指出，該局將持續蒐證依法偵辦，防制幫派以暴力介入選舉，有效淨化選前治安，也呼籲民眾如果有相關賄選、選舉賭盤等情資，可撥打110或向警察局刑事警察大隊（04-7619783）檢舉，檢舉人身分絕對保密，所檢舉案件亦有檢舉獎金可領取。