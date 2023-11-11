《幽遊白書》是由日本鬼才漫畫家冨樫義博，於1990年刊載於《週刊少年Jump》的作品，真人版影集今（11日）釋出預告片，影片中可以看到包含幽助、藏馬、飛影、桑原主角4人幫外，現在也公布更多主要角色的飾演者，包括戶愚呂兄弟檔分別由滝藤賢一、綾野剛飾演，小閻王由町田啟太飾演，讓不少劇迷表示十分期待，影集將於12月14日上架。

《幽遊白書》以14歲不良少年浦飯幽助死後復活，成為靈界偵探，和夥伴一起解決靈界案件展開，從目前公開畫面看出，主要劇情應該會是著重在主角4人與反派戶愚呂兄弟、左京的決鬥上。該作是Netflix耗時5年推出的作品，找來美國、日本團隊製作。

《幽遊白書》公布新角色飾演者。（圖／Netflix Japan X）

漫改作品最怕角色不夠還原，變得突兀，可能會引發原作粉絲的不滿，對此Netflix也曾承諾《幽遊白書》真人版會以最高品質與高度還原原著內容，掛保證不會讓觀眾失望。

剛來台灣的町田啓太飾演小閻王是一個外型吸著奶嘴的角色，反差萌的樣子讓粉絲十分驚喜，戶愚呂兄弟造型是以身形嬌小的哥哥坐在弟弟的肩膀的樣子呈現，哥哥由滝藤賢一飾演，弟弟則是男星綾野剛飾演，預告曝光網友也大讚神還原，「綾野剛的肩」也上推特熱搜，前SMAP成員稻垣吾郎也在劇中飾演反派角色左京，預告公開後迴響熱烈，網友表示「既期待又怕破壞童年的心情」、「學生時代最喜歡的漫畫之一，期待」、「看到瀧藤賢一演戶愚呂兄當場笑了很久」。