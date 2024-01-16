進一步觀察，最新一周台股ETF增加最多的前五名清一色都是高息型，而債券型ETF前三名則是以20年長天期債相對受歡迎，再以單檔來看，00919群益台灣精選高息ETF近一周增加2萬9058人居144檔股債ETF之冠，榮獲最佳人氣王，而債券型ETF則是以月配型的00937B群益ESG投等債20+ETF增加7519人是債券ETF人氣王，值得一提的是，群益投信旗下兩檔ETF分居股債ETF人氣王，表現最出色。

群益投信表示，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，省去投資人許多麻煩，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF以及升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF，有望既享息收，又能掌握資本利得。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，總統大選選舉結果出爐，賴蕭配獲得當選，但國會並未過半，成為三黨不過半的態勢，整體是符合市場的預期。執政黨呈現少數政府的狀況，預料在屬於國家級的政策，例如半導體、國防工業、能源議題等相關政策之方向不會有太大的轉向，整體而言，選後將回歸基本面表現。市場高度關注的聯準會政策，將隨著CPI、PPI趨勢向下的過程中，可望期待降息來臨。大盤在選後仍將進行區間震盪整理，可伺機等待大盤回檔之際，建議可採取逢低買進策略。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將有利債券價格走升，而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大，資本利得空間將較短天期更加可期。其中，重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6%，此外，長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高。