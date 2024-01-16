乳癌不僅是女性常見的癌症之一，近年來更被發現有年輕化的趨勢，越來越多年輕女性被發現罹患此病症。一名女網友分享，去年才29歲的她，因為與男友愛愛的關係被摸到怪異腫塊，就診後確認罹患乳癌，讓她頓時無法接受，等待化驗結果出爐時，甚至常常會胡思亂想到哭出來，所幸治療及時，目前已無大礙了。

一名女網友今（16）日在「Dcard」表示，與男友交往了幾個月後，雙方準備進行第一次愛愛，結果男友發現自己的胸部有異常腫塊，起初她還想逃避，稱是乳腺組織，但男友卻說很明顯不是那些狀況，堅持要帶她去看醫生，讓她忍不住吐槽，不知道男友是閱奶無數，還是特別細心。

沒想到，照完超音波後，醫師告知確實有腫瘤，且化驗後確認是惡性腫瘤，即使暫時沒有擴散的跡象，還是建議將乳房整個切除，避免擴散風險，讓她當下難以面對現實，但最終仍不得不鼓起勇氣面對。

原PO透露，雖然手術很成功，但看著變得空空的乳房，還是讓她決定要把每天都當作最後一天活下去，因為這次突然生病的經驗，讓她開始列出自己的願望清單，不想再讓自己有遺憾，「總覺得這場病也讓我學到很多，要把每天當成最後一天過，要學著感恩，感謝身邊的貴人，明天跟意外真的不知道誰先來，不要讓自己留下遺憾，希望大家新的一年也都可以平安」。