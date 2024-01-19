隨著《沙丘：第二部》即將在台灣上映，《沙丘》也將於2月7日至2月13日重返大銀幕，並且包含由導演丹尼維勒納夫精選的《沙丘：第二部》獨家精彩片段，讓觀眾透過大銀幕體驗史詩壯闊的冒險旅程。

《沙丘》改編自法蘭克赫伯特的同名小說，系列小說共有六部曲，不僅被譽為世上最偉大的科幻文學之一，地位媲美《魔戒》在奇幻文學中的地位，更是啟發《星際大戰》、《駭客任務》等一系列科幻電影，影響無數大眾娛樂作品。《沙丘》小說全新電影書衣以保羅和荃妮為主角，也將於2月1日全面上市。

2021年上映的《沙丘》由導演丹尼維勒納夫執導，並榮獲六項奧斯卡金像獎。故事描述一位聰明又富有天賦的年輕人保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅 飾演），肩負著超越自己能理解的偉大天命，必須遠行至宇宙中最危險的星球，以確保家族未來的延續。該星球出產極其珍貴的資源，一種能釋放人類最大潛能的物質，隨著各方邪惡勢力為搶奪資源大打出手，最後只有戰勝內心恐懼的人才能存活。

此次的《沙丘》重映，也能讓觀眾搶先觀看《沙丘：第二部》的獨家精彩片段。《沙丘：第二部》將延續《沙丘》未完的故事，保羅亞崔迪將聯手荃妮（辛蒂亞 飾演）及弗瑞曼人，對毀滅他家族的陰謀者展開報復，而且必須在畢生摯愛與已知宇宙命運之間做抉擇，努力阻止只有他能預見的可怕未來。