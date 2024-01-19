國泰金過往每當國際地區發生如日本311強震、四川強震、南亞海嘯、甘肅暴雨災害等嚴重天然災變，皆即刻伸出援手提供重建所需資源，並對當地救災及醫護工作人員致敬。台日情誼友好，國泰金感同身受，尤其在國泰60周年期間，特別透過石川縣當地的漆器公會偕同在地廠商，手工製作最具當地工藝特色的漆器紀念果盒贈送給員工與客戶。石川縣為此次地震災區，國泰金除捐款外，也特別掛心當地商家，並透過相關管道確認商家的平安，期能盡一己之力，一起為日本加油！相關經費將透過衛生福利部賑災專戶，由外交部統籌協助日本醫療、人道救援與衛生安全工作。
《金融股》日本震災 國泰金捐6千萬日圓
日本石川縣能登半島今年元旦發生規模7.6強震，造成當地嚴重災害損失與人民傷亡。國泰金(2882)今日捐款6,000萬日圓，以實際行動為日本災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，度過艱難時刻。
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