中興大學副教授陳曄22日表示，團隊研究發現新型「核苷酸訊號分子」－環雙嘧啶核苷酸，並提出對抗「超級細菌」新解方，正研發不會產生抗體的新型抗生素藥物。（陳淑芬攝）

具抗藥性「超級細菌」恐造成無藥可醫窘境！中興大學副教授陳曄22日表示，團隊研究發現細菌被病毒入侵時會產生新型「核苷酸訊號分子」－環雙嘧啶核苷酸，並啟動自我毀滅防禦機制，除提出對抗超級細菌新解方，已著手研發不會產生抗體的新型抗生素藥物；並發現細菌的抗病毒防禦蛋白結構與人類相似，為人類免疫系統演化解密。

細菌是可獨立繁殖的微生物；病毒則須借助其他生物細胞作為宿主繁殖，兩者致發疾病不同，抗生素是治療細菌感染藥物，但因濫用而產生具抗藥性的「超級細菌」。興大表示，世界衛生組織將抗生素抗藥性列為全球人類健康威脅，若持續惡化，預估2050年以後，每年將有1000萬人因抗藥性問題而死亡。

興大食品暨應用生物科技學系副教授陳曄團隊研究細菌與病毒抗衡機制10多年，發現前所未見的新型「核苷酸訊號分子」－環雙嘧啶核苷酸，去年8月及12月均在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表相關研究成果。

陳曄指出，生命體廣泛用「核苷酸訊號分子」是來傳遞訊號，人體「核苷酸訊號分子」在阿茲海默症和帕金森氏症的發病機制及癌症免疫療法扮演重要調控角色；細菌「核苷酸訊號分子」則能快速抵禦病毒侵襲，數十年來相關研究領域已多人獲諾貝爾獎。

陳曄表示，細菌與病毒抗衡億萬年，細菌演化出不同的「分子武器」來抵禦病毒。團隊研究發現，當細菌被病毒入侵時，會合成「環雙嘧啶核苷酸」，像警報器般發送訊號，啟動「自我毀滅防禦」機制，並產生「通道蛋白」引導內部的鈉、鎂等養分離開，或以「防禦蛋白STING」水解消滅內部能量，透過與病毒「同歸於盡」來阻斷感染、擴散。

研究團隊發現，細菌與人類的抗病毒「防禦蛋白」具有高度的結構同源性，顯示人類先天免疫系統的核心成分應起源於古老的細菌防禦機制，對人類免疫系統演化提供革命性的新觀點。

陳曄指出，目前上市的抗生素幾乎都以殺菌為導向，而導致產生抗藥性，團隊以研究成果進一步研發不會引起抗藥性的新型抗生素，以藥物阻斷細菌傳遞防禦系統信號，削弱細菌的防禦、存活及致病能力後，透過人體免疫力或一般藥物即可與之對抗。