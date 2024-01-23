農曆春節即將來臨，台北捷運公司表示，各路線採現行假日班距，針對動物園站及淡水地區遊憩特性，視現場情形及天候狀況，彈性加開班次，人潮較多的景點車站，包括淡水、動物園、行天宮、龍山寺、圓山及台北車站加派服務人員，於連假期間加強車站人潮引導，兒童新樂園則於除夕暫停營運。

台北捷運公司表示，考量春節旅運需求，各路線採現行假日班距，並針對動物園站及淡水地區遊憩特性，視現場情形及天候狀況，彈性加開班次，文湖線最短班距可達2.5分鐘，淡水信義線則彈性於上午11時至晚間7時，採「北投區間車延駛至淡水站」模式輸運，最短班距約4分鐘。

北捷說明，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線和文湖線平均班距約2.5至9.5分鐘，深夜時段班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距。新北投及小碧潭支線全天班距約10至20分鐘。

北捷指出，考量旅客安全及疏運順暢，北捷每年春節期間，均會在人潮較多的景點車站，包括淡水、動物園、行天宮、龍山寺、圓山及台北車站加派服務人員，於連假期間加強車站人潮引導。

此外，兒童新樂園則於2月9日除夕暫停營運，2月8日、10日至13日營運時間自上午9時至晚上8時，2月14日：營運時間自上午9時至晚上6時。