根據美國新聞網站Axios報導，以色列正在推動新一項停火協議，以交換哈瑪斯手中的上百名人質。儘管該協議並不包括終戰，但可望為加薩走廊帶來2個月的和平。此外，以色列也兩度提議讓哈瑪斯高層離開加薩，正在等待哈瑪斯回應。

據Axios網站引述兩名以色列官員，以方已透過卡達和埃及，向哈瑪斯提出一份新的停火協議。根據這項提案，哈瑪斯將分兩階段釋放人質，第一階段釋放60歲以上的婦女和男性，以及急需醫療照顧者；第二階段則將釋放所有以色列士兵和60歲以下平民男子，並歸還人質遺體。

與此同時，以色列也將釋放一部分巴勒斯坦囚犯，並大幅降低以軍在加薩的軍事打擊強度，但不會終止戰爭。目前關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人約有6千名左右。

令各界意外的是，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）上個月在波蘭華沙與美國中情局局長伯恩斯、卡達首相兼外交大臣穆罕默德會面時，首次提議讓哈瑪斯高階領袖離開加薩，本月在杜哈與美國國務卿布林肯會面時又再談了一次。CNN報導指出，以色列試圖藉此削弱哈瑪斯對加薩的控制，同時繼續透過海外行動來打擊這些恐怖分子。