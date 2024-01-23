工具機公會理事長陳伯佳今日表達，對於工具機產業產值2024年應該與去年差不多，可能會有一些小幅度的成長。

全球地緣政治干擾、俄烏戰爭、通膨和減碳等因素，對於台灣工具機和零組件出口，可能有程度不一的影響，陳伯佳指出，通膨、利息現在已經有一些掌握住，但是不同地區有不同發展。印度與東南亞有自需的部分，會有不錯發展；美國今年有選舉，雖會有一些成長，但要等2025年才會明朗。

至於缺工問題，產品開發需要提升，工具機過去比較著重機械面技術發展，未來面臨少子化，要靠軟體來協助技術突破與發展；培養人才，也希望透過數位化的方式可以讓人才快速駕輕就熟。客戶服務上，也希望透過遠端方式解決機台上的問題。

全球暖化也視工具機產重要議題，客戶操作機台的時候產生碳排，是工具機業者要積極解決，要積極開發與努力，協助降低客戶的碳費與碳稅。

工具機公會創會理事長楊德華表示，在見到隧道盡頭曙光前都是很黑暗的，希望3月工具機展能帶來曙光。