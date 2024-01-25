外包的都沒在審？有車主日前收到科技執法開出的罰單，他看了一下照片內容，整個人氣炸表示，自己明明是紅色轎車，卻收到1張黑色轎車闖紅燈的罰單，認為執法單位根本擾民；對此，網友看了車牌號碼後，也發現雖然車牌後4個數字正確，但第3個英文字母有可能是「O或U或D」，無法輕易辨認，也笑稱「10%是D、36%0、54%是U，管他的，先開單衝業績，要申訴是你家的事」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳被開罰單的照片，他提到自己是紅色的轎車，但收到的紅單，照片上卻是顯示另1輛黑色轎車，莫名被罰2700元，還被記了3點，怒批執法單位「擾民」；從上傳的照片可見，該輛黑色轎車違規地點位於「桃園市桃園區長壽路與成功路三段路口」，違規事實為「駕駛行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項開罰2700元，並且記3點。

另外，還可看見車輛種類寫著「MAZDA，深紅」，而車牌號碼是「BQD-XXXX」，與被拍到的黑色車輛車牌後4個數字相同，但車牌前面3個英文字，只有前2個英文字「BQ」可明顯確認，而第3個英文字有可能是「O或U或D」。

有男子抱怨收到科技執法開出的闖紅燈罰單，卻發現根本不是該車輛的車主，自己還要特地去申訴根本是擾民。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「擾民！眼X！科技執法都不用再次確認的嗎」、「外包的都沒在審、確認，都直接開罰單」、「這種亂開的真的欠懲處」、「直接申訴了，浪費人民的時間」、「顏色廠牌差那麼多，人工複查的時候眼睛都瞎了嗎？」、「大家都馬知道申訴就好，重點就是申訴需要浪費上班時間，還要跑流程，真的是爛科技」。

另外還有網友表示「BQO吧」，但其他網友表示「現在車牌沒有O了」、「看起來是科技執法而且是BQU才對」、「新款車牌英文沒有O，用BQU比對一下就知道了」、「各位記得啊，買U可以躲罰單」、「10%是D、36%0、54%是U，管他的，先開單衝業績，要申訴是你家的事」、「U變成D」。