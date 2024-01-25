迎接龍年到來，最近除了年終獎金發多少成為熱門話題外，明年各企業加薪幅度也引發討論，為留住人才，中部建商陸續宣布加薪，已連續3年加薪、25日辦尾牙的新業建設，名譽董事長穆椿松透露，今年加薪幅度最高將達10％；此外，去年12月平均加薪5％的豐邑建設，今年7月預計再度調薪。

營建營造一條龍的新業建設今年邁入20周年，至今完成建案超過32座，去年除在14期重劃區推出「大塊森濤」、「大塊藏硯」等新案，更搶進海線推案；今年則預計在竹科生活圈推案。

同樣布局北中南的豐邑機構則除了在14期推出「豐禾」、「豐穗」預售案，今年也將再推「ONE＋」及「豐謙仁平段」、「豐邑榮德段」等新案；另位於七期的商辦大樓案「七期豐邑塔」與豐邑百貨等案也持續進行中。

豐邑機構透露，公司調薪幅度都是高於企業平均，去年12月調薪就超過5％，今年7月更有機會再度調薪；新業建設則說，即便疫情期間，公司都秉持社會企業責任，連續3年調薪犒賞員工，今年加薪幅度至少5％、最高可達10％。