聚集納豆、王少偉、李易、張立東、花花、鯰魚哥、風田、哈孝遠、大元、黃豪平、江宏傑、楊銘威、吳姍儒的台視《全員請上車》，本周日（28日）進行 「音樂課」挑戰，考驗藝人朋友對音樂的了解。江宏傑搶快答出正確答案，還調皮自詡為音樂人，他當眾被拱清唱，不料一開口就被王少偉打斷：「你什麼時候要練球？」幽默反應笑翻全場。

其中一關遊戲需在限時內用鑼運送網球，並跨越障礙物抵達終點才算成功，身為老師的Sandy吳姍儒先行示範，卻發現遊戲有一定難度，讓她搖頭直呼「不可能啦」。而花花則擺脫「廢棒」稱號，打敗眾人搶先闖關成功，還驕傲地說：「模特兒就是這樣啊，你們前面真的好爛哦！」

她最後也分享要訣，要大家「重心穩、提氣、夾臀」，讓下一棒王少偉為難表示：「屁股還要夾，那我沒辦法了」。江宏傑則是專注在遊戲上，為求過關已放棄表情管理，讓王少偉笑說：「小傑你是在用下巴平衡嗎？」。