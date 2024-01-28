2024年1月28日澎湖縣／吉貝遊艇港28日清晨現一具男浮屍，疑酒後失足落海失救，發現地點就位於吉貝東邊碼頭安檢所前方港區。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

著名的澎湖離島吉貝嶼，今天 （28日）清晨發生一起疑似酒後失足落海溺斃憾事。一名平日有飲酒習慣的村民，清晨6時許被發現在遊艇港內載浮載沉，遺體被撈起後，已依照檢方指示，由專船運往馬公菊島福園冰存，等候檢警進一步相驗，以釐清死亡原因。

岸巡人員調查，死者為居住在碼頭邊的陳姓居民（男性、年約60歲），平日有飲酒習慣，今天清晨6時許，不明原因成為一具浮屍，在吉貝東邊碼頭安檢所前方港區被發現，村長謝永乾就近向安檢所通報，由安檢人員通報島上派出所、消防局隊及衛生所後，順利將遺體撈起，當場確認已無生命跡象，並已出現屍僵，明顯死亡。

據了解，陳男平日就喜歡貪杯，疑似因為酒醉返家時，在經過吉貝安檢所前碼頭處，不慎跌落海中，由於案發當時無人發現，才錯失第一時間黃金救援，直至天亮後，才被居民發現其漂浮海面，通知安檢所將其救起，但早已失去生命跡象。

目本案由吉貝派出所通報白沙警分局偵查隊偵辦，並調閱港口監視器和詢問訪查附近民眾，等候檢察官進一步指示相驗程序。

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