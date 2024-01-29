因應全球航空產業復甦需求，朝陽科技大學近年斥資新台幣7億元成立航空學院，並打造全台首創ㄧ條龍情境式航空教育環境的校園航空城，備受各界關注。

仿真機製作 逼真程度百分百

「歡迎搭乘朝陽科技大學A320客機！」全台最完整、結合航務作業教學的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機，就在朝陽科大，駕駛艙設備皆仿真機製作，擁有與實機相同之飛行操控儀表，同時搭載超過180度曲面模擬機，可擬真呈現駕駛艙外景物，逼真程度幾乎百分百。

全台首創飛航情境教室

以B777-300ER客艙打造之「飛航情境模擬教室」，這是全台校園首見飛航情境模擬教室，每扇窗戶外有從飛機後推、滑行到起飛及空中飛行，甚至遭遇亂流的即時影像。飛航情境模擬教室還搭建了模擬空橋，可由模擬的航廈候機室登機，透過電腦設定從桃園國際機場出發的各種航路及計畫降落的國際機場，除了提供真實飛行過程的模擬，還能演練各種客艙安全和服務的狀況，包括煙霧與火光模擬，再搭配逃生門滑梯等配備，為朝陽科大首創設計。

朝陽科大校長鄭道明表示，結合中部航太優勢，朝陽成立了全台第一個全方位培育航空專業人才的航空學院，目前設有航空機械系、飛行與民航人員技術系、航空運務系及今年新設之航空科技研究所，以完備的特色航空設施成為教學亮點，為學子打造飛航圓夢基地，其中，以培養機師、飛航管制員及機場航務員為主力的飛航系，今年已有6名學子在飛航圓夢獎學金的獎助下，赴美長榮飛行學院接受專業飛行訓練並取得認證，表現十分優異。

朝陽科大斥資千萬引進空中巴士A320模擬機，提供學子進行飛行操作演練。（圖／朝陽科大提供）

與多家航空合作 就業沒煩惱

航空學院院長江支弘表示，與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，亦與長榮航空、中華航空、華信航空、台灣虎航、安捷航空、漢翔航空工業、亞洲航空及星宇航空等建立合作機制，全力投入培育機務、航務及運務之航空專業人才。航空機械系主任王玉城表示，航空機械系附設航空維修訓練中心採學位結合證照課程模式，讓學子能在畢業前取得交通部民航局CAA B1.1航空維修工程師證照，更具職場競爭力，因此畢業生炙手可熱，尚未畢業即有航空產業來預訂，星宇航空更是面試就直接錄取13位朝陽航機系學生。

為完整打造情境教育的學習環境，朝陽科大飛航系規劃建置包含飛行操作、飛航管制、客艙事務三大領域的專業教室，讓學生透過實務課程清楚了解空勤及地勤的相關作業。飛行與民航人員技術系主任盧衍良表示，朝陽飛航系是全台唯一與國籍航空公司合作提供飛行專業訓練的科系，同時斥資千萬建置了全台唯一環景虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，這套由飛航系自主開發的教學系統，整合了機場管制塔台以及雷達管制的近場台與區域管制中心，透過仿真機場環景及航管塔台視角，搭載AI最新技術，模擬航班飛機起降及各種天候狀況，供學生演練，還能同步連線管制，最多可以一次管制50架飛機，打造飛行與航管串聯的學習情境。

此外，以旅客出境環節建置之「朝陽實習國際航空站」，結合航空公司機場報到與登機作業服務、安全檢查、證照查驗及客艙服務，供旅客自助報到的仿真自助報到機（Kiosk），以及旅客報到與行李托運的報到櫃檯，並設置與桃園國際機場同步之航班表。航空運務系副主任廖孟媛表示，藉由仿真的X光托運行李安檢設施、旅客隨身行李安檢的X光機、金屬探測旅客安檢門、旅客證照查驗櫃檯與自動通關系統等，讓航空運務系學生演練國際機場CIQS入出境聯檢作業程序，熟悉每一個專業服務環節，校園航空城之特色設備獨步全台，成為國際航空產業人才首選。