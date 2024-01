出門在外,有條能快速充電和傳輸資料的線材相當重要,PHILIPS推出 USB C to C LCD 顯示編織快充線(見圖,PHILIPS提供),採抗折耐磨的編織材質所製成,充電頭連接處具備特殊加固設計,能抗 10 倍耐彎折,銅線不易外露損壞。此外,含智慧晶片與 LCD 顯示,可即時顯示充電功率,最高可達到 240W。以三星 Galaxy S23 Ultra 為例,僅需要50分鐘即能充飽,iPhone 15 Pro 80分鐘就能充飽。

PHILIPS Thunderbolt4影音傳輸快充線,最快傳輸速度可達40Gbps。(PHILIPS提供/古明弘台北傳真)

PHILIPS USB C to C LCD 顯示編織快充線計有4款品項(DLC4582C、DLC4583C、DLC4585C、DLC4586C),依傳輸速率分為 10Gbps(USB3.1) 與 480Mbps(USB2.0),兩款各有 1.25 與 2 公尺長度可選,569元起。一條線即可滿足各種3C裝置充電供電需求。最高規格支援USB 3.1,可達到10Gbps傳輸速度,並且可外接顯示螢幕,輸出4K影像,兼容適用 Type-C 接口設備。

其中,PHILIPS 同步發表Thunderbolt 4認證規格影音傳輸快充線(DLC4587C),雖沒有螢幕配置,但可達到 240W 快充,傳輸速率達到40Gbps,並且支援DisplayPort 2.1規格,此技術可連接裝置輸出一台8K畫質,或是輸出兩台4K影像,適合影音設計與自媒體工作者使用,建議售價1790元。