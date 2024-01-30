在台灣市場經營超過34年的知名兒童讀物的《巧連智月刊》，於今（29）日宣布停止受理訂閱。《巧連智月刊》不僅成功知名卡通角色「巧虎」，其所發行的刊物、週邊教具、兒童玩具更深受大小朋友的喜愛，更是許多父母的給孩子讀物的首選。

無預警停止受理訂閱！巧連智：紙本閱讀習慣的改變

《巧連智月刊》的理念是，依照每個階段孩子不同的學習能力與方向，提供一套完整且有系統的學習規劃。其中，延伸產品動畫《可愛巧虎島》更是不少人的童年回憶，當中講述主角巧虎在她所處「巧連智島」的日常生活，以在如夢的世界中冒險作為學習契機。

《巧連智月刊》於公告題到，自1989年創刊以來，陪伴台灣183萬個育兒家庭快樂成長，共同創造許多歡樂的時光；因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，邁向新階段的起點。

消息一出後，不少家長難過表示，「紙本月刊品質超好，我是寶寶版訂戶，外出坐車都少不了巧連智耶」、「希望紙本繼續發行！不想讓寶寶看3C啊！」、「紙本真的比較適合現在的孩子，因為平時的3C已經讓他們太傷眼睛了」、「紙本的真的材質很好，字體又大適合在練習注音的小朋友閱讀」、「紙本對於小孩來說還是很重要的存在，希望紙本跟教具都能持續」。

也有許多家長們提到，「支持紙本，希望孩子能跟媽媽小時候一樣，享受每個月等月刊的期待」、「小孩超愛耶，每天回家就是要看巧虎的書」、「希望不要取消紙本和教具，寶寶目前4個月，未來會想訂購學習常規和自理能力」、「兒子1歲半超愛！每天都要看一遍，書本都翻到膠帶快貼滿了那種」、「沒有紙本就真的會考慮要不要再訂閱了」。

巧連智最新關鍵字出爐 走出紙本深耕親子族群

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「巧連智月刊」近一年的熱門關鍵字，可以看到「教具」、「教材」、「孩童」、「樂園」、「笑容」、「遊玩」等字詞上榜。總經理小沼和幸在公告中指出，巧連智將以全新樣貌與大家見面，巧虎商品、英文數學語文等學習商品、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業將持續運營，陪伴親子共享成長學習的喜悅。

近年《巧連智月刊》也開始透過不同的方式，與家長、孩童們開啟更多的連結。2020年時，全台首家「巧虎夢想樂園」開幕，以探索海洋為主題，主角巧虎與好朋友們接收到任務，營救被鯊魚攻擊的小藍鯨。場館以教育目的出發，提供兼具教育意義的休憩場所，也讓家長們可以放心孩子暢遊樂園。

今年《巧連智月刊》更與職籃隊伍新竹御頂攻城獅隊合作，舉辦以孩童為主題的「361° 瑞迪巧虎同學會」，當中規劃系列活動，如寶寶爬行大賽、巧虎唱跳表演，吸引超過200位小朋友進場同樂，透過不同的方式深耕親子族群。

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