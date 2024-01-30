周二泛歐Stoxx 600指數早盤升1.36點或0.28%，為486.2點，呈現連續五個交易日上漲。華爾街股市在周一又刷新高。目前市場關注焦點放在大型科技公司的財報公布，以及聯準會的利率決議，兩者都可能為市場定下基調。

在歐洲市場，儘管人們普遍認為，降息即將到來，但是政策官員對何時開始降息的時間點問題上，存在分歧意見。交易員現在預計，歐洲央行會在四月首次降息，利率下調25基點(1碼)，機率為75%。

在傑佛瑞(Jefferies)上調股票評級之後，瑞典房地產建商Skanska大漲4.9%，並推動了工業股指數上揚。

英國頂級烈酒生產商帝亞吉歐(Diageo)上半年銷量未達預期，導致該公司股價下跌3.2%。

雷諾汽車上漲1.8%；由於股市低迷，稍早雷諾宣布放棄集團電動車業務Ampere的IPO上市計畫。法國股市也上漲0.22%。（飲酒過量 有礙健康）