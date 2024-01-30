國道客運經營困難，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報調漲運價，本月初被退回重新調整，全聯會近日再向交通部公路局提出最新調漲方案，短途及中長程路線漲幅從7％到23％，以爭取政府補貼票價，公路局表示，待客運全聯會補充資料，再提報交通部審查。

目前國道客運約168條營運路線，將近18年未檢討的運價喊漲，全聯會去年10月提報運價調漲方案，短途路線約漲3成，中長途路線的三排椅約漲3成、四排椅則約漲18％至19％，但公路局退回要求業者重新檢討。

經調整，全聯會最新提出運價調整方案，包括短途四排椅漲幅約7％至11％，中長程、短程的三排椅國道客運漲幅約23％，公路局1月25日完成審查，並請全聯會修正再重新提報。

公路局副局長張舜清接受媒體訪問時表示，運價調整方案已提到客運審議委員會討論過，請業者補充資料，接下來就等業者補資料，如果確認補完資料後，就會按照程序陳報交通部審查。