定時刷牙可以常保口腔健康，避免蛀牙、牙周病等病痛纏身。一位男子近日在家中浴室準備刷牙，沒想到牙膏卻意外拿成痠痛藥膏，讓他頓時感到一陣辛辣，急忙漱口吐掉痠痛藥膏，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，當時牙刷上的「牙膏」一抹上牙齒，他就馬上感到一陣辛辣感，驚覺不對勁的他急忙漱口、吐掉口中液體，此時緩過氣的他才發現，自己竟然把痠痛藥膏當成牙膏，氣得怒罵「到底是哪個笨蛋…把這個放在浴室裡！」

對此，許多網友紛紛回應，「有沒有感覺刺刺的？」、「一陣火熱」、「擦痠痛很有效」、「不錯喔幫你的牙齒推拿消腫」、「這也能治療牙齒敏感嗎？」、「你沒有拿來洗臉…」、「嘴巴應該很辣」、「.自己的問題吧！不是所有軟管狀的都是牙膏呀！我還以為圖案可以幫助不識字的勒！」

原PO則補充，原來痠痛藥膏是他媽媽拿進浴室的，當時因為他剛睡醒、還沒回過神來，所以才會誤把痠痛藥膏當成牙膏，媽媽甚至反過來笑他，「你不會看上面寫的？」，讓原PO相當尷尬。