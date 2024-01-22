保持良好口腔衛生對於預防牙齒損害非常重要，但小心早上吃錯食物也會對牙齒造成負面影響。對此，牙醫師黃斌洋指出，由於一早起床口水分泌不多，此時若攝入太酸或太甜的食物都是地雷，像是柑橘類水果、咖啡及含糖麥片都要少吃，其中咖啡常被人所忽略，其本身為酸性飲品，若再添加牛奶，傷害恐更大。

黃斌洋在《健康2.0》節目中說明，牙齒結構主要由鈣所形成，當早上剛起床，人體的唾液腺尚未恢復運作，作為保護的口水分泌量還沒有上來，口腔pH值會降得太低，此時，若攝入柑橘類的水果如檸檬、葡萄柚等，恐讓牙齒表面脫鈣，只要pH值低於5.5即開始產生此現象。所以，建議早餐不要吃太酸的食物。

除此，咖啡是很容易被忽略的傷牙早餐，黃斌洋提到，其本身為酸性飲品，若又多加了牛奶，長時間於口腔裡會轉化成乳酸，造成嚴重負面影響；另外，有些人還習慣吃加糖的燕麥，他說，經過代謝會產生酸，而這可說是細菌的最愛。

牙醫師曹皓崴先前也曾分享，經過一夜睡眠後，口腔內的細菌會長大、一直複製，所以剛醒來時，口水量少、細菌又多，若先去吃早餐，細菌會很開心，也跟著一起用餐，而這樣代價，會讓口腔形成非常酸的環境，比一般還要酸，琺瑯質立馬就會產生很大的破壞。

當口腔內細菌已經過多，又吃完早餐才刷牙，曹皓崴示警，等於傷上加傷，整個口腔已呈酸性，再刷只會更酸，讓琺瑯質酸蝕更嚴重，所以，建議務必先刷牙再進食比較好。至於早餐吃完，牙齒又髒了怎麼辦？他說，出門前可漱個口，或喝一杯白開水清洗口腔，這樣就不會跟細菌一起吃早餐。