長時間不洗頭，除了不衛生外，可能還會出現嚴重後果。一名大陸女大生就直言，自己放長假時宅在家，因為懶惰，長達10天沒洗頭，沒想到卻頭皮發炎，不僅頭髮狂掉，一碰到頭皮就會刺痛不已，呼籲大家不要學她。

陸女大生日前在小紅書發文「奉勸各位回家的大學生別拖著不洗頭」，她說自己就曾經因為放長假宅在家都沒出門，覺得可以不用洗頭，因此偷懶沒洗，就這樣過了10天，沒想到一碰到頭皮就刺痛不已。

女大生表示，10天不洗頭的下場是毛囊阻塞、頭皮發炎，頭髮狂掉，一碰到頭皮就刺痛不已。（圖／翻攝自小紅書／請叫我毛會長）

原PO說，自己偷懶的代價就是毛囊阻塞，頭皮發炎，頭髮甚至因為定型很難整理。事後洗頭過程中頭髮狂掉，一掉就是一大把，就算仔細清洗，也洗不掉10天份的油脂，花了20多天洗髮、保養頭皮才逐漸好轉，「聽我的，別以為沒出門就可以不洗頭」。

網友看到也留言：「曾經4天不洗頭，結果照鏡子發現髮際線後退一大步...」、「一周沒洗頭，結果一抓頭皮狂掉屑，指甲還都有血絲」、「」、「2天不洗頭就很不舒服了，從此天天洗」、「之前發燒10天沒洗，也是一碰就超痛，還掉了一堆頭皮屑」。