沒事不要搭便車，如果遇到心懷不軌之人，真的相當危險！南韓濟州近日受到超強寒流影響，很多地方都下起大雪，交通真的很不方便，而網路有一名女大生發文表示，日前看到有「好心司機」願意提供搭便車服務，但沒想到這名司機居然希望女大生肉償抵車資，實在相當誇張。

據南韓媒體《NEWS 1》報導，濟州大學位處半山腰，只要一遇大雪，基本上就很難招得到計程車，同學要走路上山回學校宿舍，有難度也相當危險。一名女同學就PO文指出，日前下大雪時，於晚間9時許，看到網路一則訊息，有一名「好心司機」願意開放搭便車，有意者可以向他洽詢。

隨後女同學就和這名「好心司機」聯絡，女同學表明願意付一點車資，或者買咖啡送給「好心司機」表達感謝之意，但沒想到「好心司機」卻回她：「我沒有性病，我才剛做完性病檢測。」言下之意，就是要女同學「肉償抵車資」。

這名發文的女學生說，幸好雙方只是先訊息聯絡，還沒搭上車，所以當她看到對方的無理要求後，斷然拒絕搭車。女學生也直呼「這世間恐怖的事情很多」，她也建議如果其他女生有遇到類似狀況，寧可在網咖睡一晚，也不要隨便搭別人的便車，至於這名「好心司機」的真實身分，就不得而知了。